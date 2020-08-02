Дмитрий Махонин: «Вместе с профсоюзами будем защищать человека труда»

12:55 | 3.08.2020

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с активом Пермского крайсовпрофа. В ходе общения с руководителями членских и первичных объединений Дмитрий Махонин рассказал о реализующихся в Прикамье социальных проектах и обозначил планы по развитию каждой отрасли.



«Профсоюзы лучше всех знают, что сегодня волнует работников. Активисты трудовых объединений видят ситуацию изнутри, поэтому властям Пермского края чрезвычайно важно взаимодействовать с профсоюзными организациями, вместе защищать человека труда. Тесное сотрудничество в разных вопросах позволяет координировать действия, а в ситуации пандемии коронавируса позволяет сохранять стабильность», – отметил Дмитрий Махонин.



Глава региона обратил внимание на то, что власти Прикамья стремятся не допускать массовых сокращений на крупных предприятиях. Регион принял три пакета мер поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса. Краевые власти продолжают отстаивать перед Роспотребнадзором права предпринимателей, которые по-прежнему ждут разрешения на возобновление деятельности.



Как отметил Дмитрий Махонин, несмотря на пандемию, Пермский край продолжил реализацию ключевых инвестиционных и национальных проектов. Большая их часть направлена на создание комфортных и безопасных условий жизни прикамцев, повышение доступности медицинских и образовательных услуг, развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство территории. Кроме того, регион продолжает решать проблемы дольщиков. Подписано соглашение с федеральным Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства о софинансировании мероприятий по достройке 40 домов, сформирован график принятия решений по всем проблемным зданиям.



Председатель Пермского крайсовпрофа Михаил Иванов сказал, что у объединения и властей Прикамья общие задачи. «Сегодня, когда распространение коронавирусной инфекции нарушило нормальный ход всех процессов не только в стране, но и мире, человек труда зачастую оказывается незащищенным на своем рабочем месте. Поэтому для нас принципиально важно вести в оперативном режиме продуктивный диалог с руководством края, направленный на сохранение социальной стабильности в регионе. Уверен, что вместе мы сможем сделать значительно больше, чем по отдельности», – добавил он.



В ходе общения Дмитрий Махонин ответил на интересующие профактив вопросы. В частности, председатель Пермской краевой организации Российского профессионального союза работников культуры Алексей Толстиков уточнил у Дмитрия Махонина перспективы отрасли.



Врио губернатора Прикамья ответил, что в регионе сейчас многое делается для развития учреждений культуры. При этом реализуют как крупные проекты, так и близкие к жителям. «Создаются модельные библиотеки и кинотеатры, открываются виртуальные концертные залы, обновляются музыкальные инструменты и оборудование в школах искусств. И самое главное – наши проекты реализуются не только в городах, но и в сельских территориях. Что такое библиотека для села? Это центр притяжения жителей, куда приходят не только книгу почитать, но и просто пообщаться. Поэтому работники культуры будут востребованы», – пояснил Дмитрий Махонин.



Председатель краевой организации профсоюза работников аграрно-промышленного комплекса РФ Владимир Шалаев обозначил стратегически важную для отрасли задачу – закрепление кадров на селе. «Есть целевой прием в медицинском вузе, специальные программы в педагогических вузах. Почему бы краевому министерству образования не разработать аналогичную программу для аграрно-технологического университета?» – спросил он.



Дмитрий Махонин дал поручение профильным ведомствам совместно с профсоюзом проработать данный вопрос.



Председатель Пермской краевой организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Зоя Галайда поблагодарила главу Прикамья за поддержку учителей, работавших в условиях пандемии коронавируса. «Спасибо вам! Пермский край – один из немногих регионов, где принято решение о доплатах педагогам и воспитателям», – подчеркнула она. Кроме того, Зоя Галайда предложила продлить закон о санаторно-курортном оздоровлении тружеников бюджетной сферы.



Врио губернатора Дмитрий Махонин поддержал эту просьбу. По его словам, краевой закон о санаторно-курортном лечении и оздоровлении работников учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта предлагается продлить до 2023 года. На реализацию закона из бюджета края будет направляться 30 млн руб. в год. Благодаря краевой поддержке ежегодно около 2 тыс. сотрудников государственных и муниципальных учреждений отдыхают на курортах.

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