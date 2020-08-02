В Пермском крае зафиксировано 70 случаев коронавируса

12:54 | 3.08.2020

На 3 августа за сутки в Прикамье, по официальным данным, выявлено 70 случаев COVID-19, всего их стало 6088.



Выписаны 30 пациентов, всего выздоровели 4372 прикамца. Умерли девять человек – семь от коронавируса, двое от других заболеваний.



В России за сутки подтверждено 5394 случая коронавируса, всего с начала пандемии – 856 264.

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