Пермский край получит 2,3 млрд рублей на покрытие выпадающих доходов регионального бюджета

12:51 | 3.08.2020

Правительство России приняло решение о выделении средств 69 регионам, общая сумма составляет 100 млрд руб. Из них, согласно перечню распределения дотаций, 2,3 млрд выделено Пермскому краю. Эти средства помогут частично возместить выпадающие доходы, формирование которых связано с распространением коронавируса. Отметим, на 1 июля снижение налоговых и неналоговых доходов бюджета, по сравнению c аналогичным периодом прошлого года, составило 26% (уменьшение наблюдается по налогу на прибыль организаций, НДФЛ и УСН).



Поступление денежных средств из федерального бюджета ожидается в ближайшие дни. Это второй транш на поддержку сбалансированности бюджетов регионов. В мае Правительство РФ распределило 100 млрд руб. между 56 регионами России. Тогда Пермский край получил из федерального бюджета 5,4 млрд руб. на компенсацию выпадающих доходов.



Напомним, по инициативе врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции, а также для стабилизации экономики власти Прикамья увеличили резервный фонд в десять раз – до 5 млрд руб. Эти средства пошли в первую очередь на мероприятия по борьбе с коронавирусом, а также на социальную поддержку малоимущих семей с детьми, поддержку работников в условиях неполной занятости, возмещение части затрат субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере отраслей, наиболее пострадавших в результате пандемии. Кроме того, из резервного фонда осуществляются дополнительные выплаты врачам, педагогам и воспитателям, работающим в период COVID-19.

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