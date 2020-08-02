Погода в Перми будет переменчивой

12:27 | 3.08.2020

Сейчас в столице Прикамья 18 градусов, солнечно. Сегодня, 3 августа, днем в Перми ожидается около 22°C.



Завтра воздух прогреется лишь до 17°C, возможен дождь. В среду, 5 августа, потеплеет до 27°C, вероятны грозы. В четверг будет 28°C. В пятницу столбик термометра поднимется до 29°C, возможны грозы. В выходные, по предварительным прогнозам, похолодает.

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