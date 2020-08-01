Коронавирус выявлен у жителей 19 территорий Прикамья

14:18 | 2.08.2020

По результатам исследований за предыдущие сутки, в Пермском крае выявлено 85 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 19 территориях региона.



Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (49), по 4 заболевших – в Ильинском городском округе и Ординском муниципальном районе. Еще по 3 заразившихся вирусом обнаружены в городском округе Березники, Большесосновском и Пермском муниципальных районах. Кроме того, в Карагайском, Кунгурском МР, Верещагинском, Чернушинском, Соликамском ГО и Юсьвинском муниципальном образовании зафиксировано по 2 заболевших. По одному случаю заражения COVID-19 выявлено в Сивинском муниципальном районе, Очерском, Красновишерском, Чайковском, Горнозаводском ГО, Кунгуре и Кизеле.



Всего в Пермском крае выявлено 6018 случаев заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.

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