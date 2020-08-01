Пермь: новости дня
14:15 | 2.08.2020
В Прикамье предпринимателям продлили время получения льготных займов
В качестве мер поддержки для бизнеса в Прикамье были введены льготные займы – «Антикризисный» до 3 млн руб. под 3% и «Зарплатный» до 1 млн руб. под 1,5% годовых.
«За время ограничений работы бизнеса в регионе было одобрено заявок на займы от предпринимателей общей суммой 194,3 млн руб. – это живые деньги, которые люди уже получили или получат в ближайшее время. Сейчас предприниматели начинают восстанавливать деятельность, им особенно нужны финансовые ресурсы, поэтому принято решение продлить эту меру поддержки», – говорит директор Микрофинансовой организации Пермского края Екатерина Тукмачева. Ранее программу планировали завершить в конце июля.
Так, льготные займы оформили гостинично-развлекательный центр «ПингвиН» в Соликамске – свыше 2 млн руб., очерская мини-пекарня ИП Гвылёва – 1,5 млн руб. и еще почти полторы сотни предприятий Прикамья.
До конца августа Микрофинансовая организация Пермского края готова выдать дополнительно предпринимателям займы на общую сумму более 65 млн руб. Их можно получить с отсрочкой на полгода, при этом полностью сняты ограничения по ОКВЭДам сфер деятельности, пострадавших от коронавируса, кроме предприятий, осуществляющих производство или реализацию подакцизных товаров.
Чаще всего такой мерой поддержки пользуются производители сельскохозяйственной и пищевой продукции, представители розничной и оптовой торговли, строительной отрасли и бизнеса по переработке отходов. При этом в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» упрощена процедура оформления и подачи заявки.
Подробнее о займах можно узнать на сайте центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» или по номеру 8 (800) 300-80-90. За время пандемии на горячую линию центра за консультацией по получению займов, открытию бизнеса и мерам поддержки обратились почти 8 тыс. человек.
© «Вечерние ведомости»
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