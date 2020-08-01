В Прикамье подтверждено еще 85 случаев COVID-19

14:11 | 2.08.2020

На 2 августа за сутки, по официальным данным, в Пермском крае выявлено 85 случаев коронавируса, всего с начала пандемии – 6018. Ежесуточный прирост – 1,4%, коэффициент распространения болезни – 1,01.



Выписаны из больниц 33 человека, всего выздоровели 4342 прикамца. Умерли 11 человек: девять от COVID-19, двое по другим причинам.



Из 85 новых заболевших 50 лечатся в больницах, 35 – на дому. 85 новых инфицированных – это 55 женщин, 27 мужчин, трое детей. 19 человек младше 45, 38 человек – от 45 до 65 лет, 25 человек – старше 65.



В России за сутки зафиксировано 5427 случаев коронавируса, из них 664 – в Москве. Общее количество заболевших в стране составляет 850 870.

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