Власти Прикамья поддержат центры психологической помощи семьям

16:05 | 31.07.2020

Два центра психолого-педагогической медицинской и социальной помощи Пермского края, участвующих в нацпроекте «Образование», получат дополнительное финансирование. Соответствующее решение было утверждено на заседании правительства Пермского края. На обновление центров в Перми и Березниках и реализацию мероприятий выделено более 6,8 млн руб. из федерального и краевого бюджетов.



Как пояснили в министерстве образования Прикамья, на сегодняшний день учреждениями закупается компьютерное оборудование для психолого-педагогической диагностики детей, стационарная мебель (пеленальный столик для младенцев), игровые и диагностические комплекты, а также ведется консультирование родителей и жителей, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.



Обеспечение родителей, а также тех, кто планирует ими стать, доступной и квалифицированной психолого-педагогической помощью – основная задача, поставленная президентом России в рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей» нацпроекта «Образование».



Предполагается, что до конца года центры Пермского края окажут не менее 10 тыс. услуг педагогической, методической и консультативной помощи. «Общение специалистов с семьями обеспечивает раннее предупреждение конфликтных ситуаций дома, способствует поддержке родительских инициатив и формированию осознанной родительской позиции», – подчеркивают в министерстве.



Отметим, в 2019 году региональные центры провели 25 тысяч консультаций семьям, испытывающим проблемы в воспитании и обучении детей, в рамках программы «Эффективный родитель. Agile-методы в образовании».



В период строгой самоизоляции Пермский центр организовал горячие линии по оказанию психологической помощи для жителей Пермского края. Прием граждан в центрах органичен, поэтому пока они принимают с использованием дистанционных технологий.



Напомним, в Пермском крае ведется системная работа по поддержке семьи и детства. На заседании правительства врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что в крае в последние три года системно решается задача по профилактике детского и семейного неблагополучия. Для этого приняты необходимые нормативные документы, выстроено сотрудничество между профильными министерствами, правоохранительными органами и комиссией по делам несовершеннолетних. Глава региона подчеркнул также, что Пермский край – один из немногих регионов, где организована поддержка женщинам в трудной жизненной ситуации. По словам Дмитрия Махонина, это позволяет избежать жизненных трагедий.

© «Вечерние ведомости»