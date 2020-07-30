Каждый восьмой житель Пермского края прошел тестирование на коронавирус

15:18 | 31.07.2020

По данным на 31 июля, в Пермском крае проведено 350 162 исследования на коронавирус. Тестирование прошли 306,6 тыс. человек, то есть каждый восьмой житель региона.



По данным минздрава, в среднем в сутки проводится чуть более 4 тыс. исследований на COVID-19. Тестирование осуществляется в четырех лабораториях минздрава: краевом центре борьбе со СПИД, краевой инфекционной больнице, краевой станции переливания крови и краевой клинической больнице. Остальные – в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, ГУФСИН, ФМБА России МСЧ №140, а также в частных клиниках.



Помимо этого, с начала июня подтверждающие анализы на коронавирус начали проводить в двух лабораториях, подведомственных краевому минздраву. До этого все тесты повторно проверялись в лаборатории федерального Роспотребнадзора, результаты приходили с задержкой.



Напомним, для перехода региона на третий этап изменения ограничительных мер уровень тестирования должен достигнуть 110 тестов в сутки на 100 тыс. человек. В Пермском крае этот показатель стабильно превышает 110 (на 31 июля он составляет 190,9).

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