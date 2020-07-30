Коэффициент заболеваемости коронавирусом в Пермском крае опустился ниже 1

12:59 | 31.07.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 70 новых случаев заражения COVID-19: 39 человек проходят лечение в больницах, 31 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 5864. Ежесуточный прирост больных составил 1,2% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,96 (на 30 июля – 1,0).



Из 70 новых инфицированных – 31 мужчина, 39 женщин. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 16 человек, 34 человека в возрасте 45-65, 20 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.



За прошедшие сутки также зафиксировано 6 летальных исходов: 3 пациента умерли от COVID-19, 3 пациента умерли по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на 31 июля зафиксировано 143 летальных исхода от COVID-19. Еще 93 случая смерти инфицированных – не от COVID-19.

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