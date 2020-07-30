В Пермском крае выявлено 70 случаев COVID-19

12:38 | 31.07.2020

На 31 июля за сутки, по официальным данным, в регионе подтверждено 70 случаев коронавируса, общее количество инфицированных достигло 5864.



Выписан из больниц 41 человек, всего выздоровели 4267 прикамцев. За сутки умерли шесть человек: трое от COVID-19, трое по другим причинам.



В России за сутки зафиксировано 5482 случая коронавируса, всего с начала пандемии – 839 981.

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