Дмитрий Махонин анонсировал пуск «Ласточки» из Перми в Краснокамск с 1 сентября

12:27 | 31.07.2020

Вчера, 30 июля, в рамках рабочей поездки в Краснокамский городской округ врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин осмотрел площадку для железнодорожного остановочного пункта «Краснокамск». Запуск скоростных электропоездов, которые соединят правый и левый берег Камы, произойдет в три этапа. На первом будет запущена «Ласточка» от Перми II до Краснокамска. Она будет довозить пассажиров за 50 минут.



Конечной станцией станет остановочный пункт «Краснокамск», расположенный недалеко от городского автовокзала.



Совместно с заместителем начальника СвЖД по территориальному управлению Дмитрием Онисько и главой округа Игорем Быкаризом Дмитрий Махонин обсудил готовность инфраструктуры Краснокамска и железной дороги к запуску «Ласточки». По словам Дмитрия Онисько, подготовка действующей инфраструктуры уже начата: «место под платформу чистится, произведено кронирование деревьев и выполняются мероприятия для повышения скорости на всем пути перегона».



В настоящее время также ведется разработка оптимального графика следования «Ласточек». Он предусматривает работу пяти пар поездов, которые будут выполнять 10 рейсов в сутки в оба направления. Точный график будет озвучен позже.



Одновременно с этим администрация Краснокамского округа рассматривает варианты синхронизации общественного транспорта с графиком движения «Ласточек». Это обеспечит удобный подвоз к перрону пассажиров из разных поселений округа.



Комментируя итоги рабочего совещания, Дмитрий Махонин анонсировал, что запуск «Ласточек» на Краснокамск запланирован на 1 сентября, а первая неделя курсирования электропоездов станет бесплатной для всех пассажиров.



Второй этап реализации проекта скоростного ж/д сообщения Перми с Краснокамском предусматривает соединение ж/д путей без заезда на станцию Оверята и появление промежуточных остановочных пунктов Никитино, Шоссейная и Заводская.



Работая над программой развития пассажирских перевозок в Пермском крае, РЖД рассматривают возможность строительства высоких перронов, которые сделают посадку и высадку более комфортной: пассажирам не придется подниматься по ступеням, достаточно будет просто шагнуть с платформы в вагон электрички.



Напомним, в настоящее время Пермский край и Свердловская железная дорога (СвЖД) ведут совместную работу по запуску «Ласточек» сообщением Пермь II – Краснокамск и Пермь II – Закамск. Помимо этого, разрабатывается проект запуска в правобережной части Перми электропоездов сообщением Голованово – Пермь-Сортировочная – Оверята, где ранее пригородное сообщение не осуществлялось.



С запуском этих маршрутов в столице Прикамья фактически будет создано скоростное наземное метро. В целом развитие пригородных перевозок в Пермском крае позволит увеличить пассажиропоток в долгосрочной перспективе в два раза, до 15 млн чел. в год.

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