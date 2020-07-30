Пермь: новости дня
12:27 | 31.07.2020
Дмитрий Махонин анонсировал пуск «Ласточки» из Перми в Краснокамск с 1 сентября
Конечной станцией станет остановочный пункт «Краснокамск», расположенный недалеко от городского автовокзала.
Совместно с заместителем начальника СвЖД по территориальному управлению Дмитрием Онисько и главой округа Игорем Быкаризом Дмитрий Махонин обсудил готовность инфраструктуры Краснокамска и железной дороги к запуску «Ласточки». По словам Дмитрия Онисько, подготовка действующей инфраструктуры уже начата: «место под платформу чистится, произведено кронирование деревьев и выполняются мероприятия для повышения скорости на всем пути перегона».
В настоящее время также ведется разработка оптимального графика следования «Ласточек». Он предусматривает работу пяти пар поездов, которые будут выполнять 10 рейсов в сутки в оба направления. Точный график будет озвучен позже.
Одновременно с этим администрация Краснокамского округа рассматривает варианты синхронизации общественного транспорта с графиком движения «Ласточек». Это обеспечит удобный подвоз к перрону пассажиров из разных поселений округа.
Комментируя итоги рабочего совещания, Дмитрий Махонин анонсировал, что запуск «Ласточек» на Краснокамск запланирован на 1 сентября, а первая неделя курсирования электропоездов станет бесплатной для всех пассажиров.
Второй этап реализации проекта скоростного ж/д сообщения Перми с Краснокамском предусматривает соединение ж/д путей без заезда на станцию Оверята и появление промежуточных остановочных пунктов Никитино, Шоссейная и Заводская.
Работая над программой развития пассажирских перевозок в Пермском крае, РЖД рассматривают возможность строительства высоких перронов, которые сделают посадку и высадку более комфортной: пассажирам не придется подниматься по ступеням, достаточно будет просто шагнуть с платформы в вагон электрички.
Напомним, в настоящее время Пермский край и Свердловская железная дорога (СвЖД) ведут совместную работу по запуску «Ласточек» сообщением Пермь II – Краснокамск и Пермь II – Закамск. Помимо этого, разрабатывается проект запуска в правобережной части Перми электропоездов сообщением Голованово – Пермь-Сортировочная – Оверята, где ранее пригородное сообщение не осуществлялось.
С запуском этих маршрутов в столице Прикамья фактически будет создано скоростное наземное метро. В целом развитие пригородных перевозок в Пермском крае позволит увеличить пассажиропоток в долгосрочной перспективе в два раза, до 15 млн чел. в год.
© «Вечерние ведомости»
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