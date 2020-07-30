В выходные в Перми потеплеет

12:17 | 31.07.2020

Сейчас в столице Прикамья 21 градус, переменная облачность. Сегодня, 31 июля, днем в Перми будет 22°C, возможны дожди и грозы.



Такая же температура будет завтра. В воскресенье, 2 августа, воздух прогреется до 25°C, будет пасмурно. В понедельник, по предварительным прогнозам, дневная температура будет немного ниже.

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