Коронавирус выявлен у жителей 12 территорий Пермского края

16:15 | 30.07.2020

По результатам исследований за предыдущие сутки, в Пермском крае выявлено 72 случая заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 12 территориях региона.



Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (48), 8 – в Чердынском городском округе, по 3 заболевших – в Пермском районе и Губахинском городском округе. Еще по 2 заразившихся вирусом проживают в Березниках и Краснокамске. Кроме того, в Куединском муниципальном районе, Чусовском, Березовском, Горнозаводском, Лысьвенском городских округах и Кизеле зафиксировано по одному заболевшему.



Всего в Пермском крае выявлено 5794 случая заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.

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