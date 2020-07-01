Пермь: новости дня
15:56 | 30.07.2020
Энергетики «Пермской сетевой компании» выполнили более 66% плановых «опрессовок» теплосетей в Перми
Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить надежность тепловых сетей к зиме, их готовность к несению необходимых нагрузок. Для сокращения срока «опрессовок» энергокомпания реализует комплекс организационных мероприятий на обслуживаемых теплопроводах. В результате за 2016-2020 годы срок отключения одного многоквартирного дома снижен на 8,6%.
Выполнение летней профилактики идет со значительным опережением графика, средний период отключений горячей воды для одного дома в Перми составляет 13,2 дня. Все работы на тепловых сетях синхронизированы с мероприятиями на тепломагистралях, ремонтами на теплоисточниках, а также подготовкой к зиме внутридомовых систем. Это позволяет значительно быстрее возвращать горячую воду жителям.
Продление сроков «опрессовок» может быть вызвано необходимостью увеличения объемов ремонтов ввиду необходимости устранить выявленные повреждения и более качественно подготовить теплопроводы к зиме. Запуск в эксплуатацию трубопроводов с наличием дефектов невозможен, так как это является нарушением Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. Энергетики приносят извинения и просят жителей с пониманием отнестись к вынужденным мерам во время подготовки города к зиме.
Также горячая вода может отсутствовать дольше из-за ремонтных работ по устранению дефекта на бесхозяйных сетях или сетях, принадлежащих третьим собственникам. Одна из частых причин несвоевременного возобновления подачи горячего водоснабжения – отказ управляющих компаний и ТСЖ вовремя выполнять свои обязанности по проведению пусконаладочных работ внутри дома.
Например, ряд УК не включали горячую воду в обслуживаемых зданиях после запуска тепломагистрали в работу. В результате жители оставались без коммунального ресурса в течение нескольких дней дополнительно. Такие факты зафиксированы в отношении ЖСК №6, УК «Экво», ООО УК «ЭКВО», ТСЖ «Кондоминиум-2000», ТСЖ «Весна», ООО УК «Монолит».
Согласно законодательству, после включения в работу тепломагистрали подключение горячей воды в квартиры жителей производит УК и ТСЖ. Вся информация об окончании работ передается жилищным организациям для информирования горожан. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании в разделе Гидравлические испытания».
© «Вечерние ведомости»
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