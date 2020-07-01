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15:26 | 30.07.2020

Дольщики дома на улице Пушкарской в Перми заедут в квартиры до конца года

Сегодня, 30 июля, врио губернатора Дмитрий Махонин лично посетил стройплощадку проблемного объекта в Перми по ул. Пушкарской, 142. Этот дом – один из самых крупных долгостроев региона. Передачи квартир ждут 232 дольщика. Застройщик (ООО «Сириус») не является банкротом, но ему требуется помощь для достройки дома.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что подобных проблемных объектов в крае 11. «Жителям абсолютно без разницы, банкрот застройщик или нет, им важно заехать в свое новое жилье. Федеральные меры поддержки не предполагают помощи застройщикам, поэтому Пермский край решает проблему на своем уровне. Задача краевых властей сейчас заключается в том, чтобы помочь достроить дом. Для этого разработана мера поддержки – предоставление займа или покупка свободных квартир на сумму, необходимую для завершения строительства», – пояснил дольщикам Пушкарской, 142 Дмитрий Махонин.

С застройщиками, которые претендуют на поддержку, ведутся переговоры. Специалисты минстроя, ПАИЖК и ИГСН анализируют показатели готовности объектов, сумму достройки, финансовые возможности девелопера. На сегодня рассматривается возможность достройки с помощью региональных мер следующих домов: ул. Пушкарская, 142, ул. КИМ, 60б, ул. Подводников, 88б, ул. Революции, 2а, ул. Сокольская, 10б, ул. Конников, 3а.

По словам директора ООО «Сириус» Андрея Титова, степень готовности дома составляет 84%. «В 2015 году сторонними организациями был подан иск к администрации Перми с требованием отозвать у нас разрешение на строительство. Мы не могли ни продавать квартиры, ни продолжать строительство. В результате в компании случился кассовый разрыв. Работы ведутся, но очень медленно. Сегодня у нас есть имущество, которое может быть заложено для получения займа на достройку. При поддержке края мы обязательно достроим дом до конца года и начнем выдавать ключи от квартир», – выразил уверенность застройщик.

По словам министра строительства Пермского края Андрея Колмогорова, всего в крае 58 проблемных домов, 47 из них возводили застройщики, признанные позже банкротами. Восстановлением прав дольщиков таких домов занимается Федеральный фонд защиты дольщиков. Исходя из экономической целесообразности, Фонд может принять решение о достройке дома или выплате компенсаций дольщикам. Первое решение уже есть – дом на ул. Толмачева, 15 будет достроен. Решения по большей части остальных объектов будут приняты до конца года. План заседаний Наблюдательного совета по объектам края «Дом.РФ» направлен Дмитрию Махонину после его встречи с гендиректором Федерального фонда защиты дольщиков Константином Тимофеевым.

В июне край заключил с Фондом соглашение о софинансировании мероприятий по восстановлению прав дольщиков 37 проблемных домов. В бюджете края на 2020 год заложено 725 млн руб. на эти цели. В следующем году средства тоже предусмотрены.

По словам участницы строительства проблемного объекта Антониды Мехоношиной, она с семьей ждет 2-комнатную квартиру. «Купили ее в ипотеку в 2017 году. За это время я родила второго ребенка, снова вышла на работу, и мы завели собаку. Поэтому в общежитии, где приходится жить, нам уже тесно, – поделилась Антонида. – Для нас важно, чтобы застройщик от нас не прятался, всегда был на связи. Мы верим, что дом достроят».

В заключение встречи глава региона Дмитрий Махонин выразил готовность в конце года посетить семью Мехоношиных и лично поздравить их с долгожданным новосельем.

© «Вечерние ведомости»

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