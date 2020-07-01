Дмитрий Махонин заявил о развитии программы строительства детских садов в Прикамье

13:29 | 30.07.2020

Сегодня, 30 июля, в рамках рабочей поездки в Краснокамский городской округ врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин осмотрел новый детский сад в микрорайоне «Звёздный».



Двухэтажный детский сад построен в рамках нацпроекта «Демография», утвержденного президентом России Владимиром Путиным. Сейчас здесь открыты 3 дежурные группы – для ребят, чьи родители работают в пандемию. В общей сложности в новый садик смогут пойти 240 детей, их разделят на 12 групп. Ребят примут в сад после того, как позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка.



Дмитрий Махонин отметил: «Краснокамск – развивающийся город, здесь много молодых семей с детьми, поэтому спрос на места в детских садах высокий. Чтобы решить эту задачу, мы построили новый детский сад. Как меня уверяют, его будет достаточно, чтобы удовлетворить потребность в местах, а малышам получить самое лучшее дошкольное образование».



Как отметила заведующая детским садом Светлана Демина, часть ребят, порядка 70 человек, пойдут в садик впервые, остальные будут переведены из других учреждений. Все они прикреплены в сад по месту жительства, поэтому добираться сюда каждый день им будет быстрее и комфортнее.



Площадь здания более 4 тыс. кв. метров. Внутри обустроены все помещения, необходимые для детей. В каждой группе предусмотрены полы с подогревом. Глава региона осмотрел ясельную группу, пищеблок, интеллектуальный класс, кабинет для творчества, спортивный и музыкальный залы.

По словам министра образования Пермского края Раисы Кассиной, в новом детском саду предусмотрены занятия робототехникой. «Мы стараемся создать все условия, чтобы ребята могли развиваться в этом направлении. И это дает свои плоды – воспитанники детсадов Прикамья уже четыре года подряд занимают первые места в российских конкурсах по робототехнике», – отметила Раиса Кассина. Ребята регулярно занимают первые места на Всеросийском робототехническом конкурсе «ИКаРенок».



На прогулках ребята смогут проводить время на игровых площадках или в беседках. Всего на территории установлено 12 теневых навесов, кроме того, размещены малые архитектурные формы.



В этом году в Пермском крае уже возведено и сдано в эксплуатацию 4 детских сада для 475 ребят. Почти все они уже начали работать, организованы дежурные группы. Еще 13 садиков на 2560 мест планируется ввести в эксплуатацию в этом году. Дмитрий Махонин подчеркнул, что строительство детских садов в Прикамье не останавливается. В первую очередь объекты дошкольного образования возводятся в тех местах, где идет активная застройка и растет плотность населения. При этом уделяется внимание замене ветхих детских садов, чтобы малыши занимались и воспитывались в безопасных и современных условиях.



Отметим, в период 2021-2025 гг. на территории Пермского края запланировано строительство и открытие еще 10 детских садов на 1793 места.

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