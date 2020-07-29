Почти половина заболевших коронавирусом в Прикамье младше 45 лет

13:07 | 30.07.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 72 новых случая заражения COVID-19: 32 человека проходят лечение в больницах, 40 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 5794. Ежесуточный прирост больных составил 1,3% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,0 (на 29 июля – 1,02).



Из 72 новых инфицированных – 26 мужчин, 45 женщин, 1 ребёнок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 29 человек, 21 человек в возрасте 45-65, 21 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.



За прошедшие сутки также зафиксировано 5 летальных исходов: 4 пациента умерли от COVID-19, 1 пациент умер по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 140 летальных исходов от COVID-19. Еще 90 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

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