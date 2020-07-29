12:53 | 30.07.2020

В среду, 29 июля, депутат Государственной Думы РФ (фракция «Единая Россия») Игорь Сапко с рабочим визитом посетил Уинский муниципальный округ



В связи с пандемией коронавируса встречи с жителями не проводились. Вместе с главой Алексеем Зелёнкиным Игорь Сапко посетил в муниципальном округе учреждения культуры, сельскохозяйственные предприятия, школу и детский сад в с. Уинском.



Депутат Государственной Думы РФ, член фракции «Единая Россия» Игорь Сапко поделился своим впечатлением от проведенных встреч:



- Утро начал в Судинском доме культуры, который был отреставрирован и теперь по праву считается местом гордости жителей. Зашел в храм Андрея Первозванного, интересная история с иконой, она открылась при ремонте. Заехал в Уинскую школу и детский сад. Сегодня здесь ещё тихо, но уже совсем скоро появится детский смех и начнётся образовательный процесс. Отрадно, что в школе развивается кадетское и спортивное направление, предложил помощь по выстраиванию новых контактов. Важный вопрос в детском саду связан с необходимостью строительства второй очереди для ясельных групп. Проект проходит госэкспертизу, надо постараться попасть в региональный бюджет на 2021 г. Буду помогать!



Уделил внимание и сельскохозяйственной отрасли. Посетил молочно-производственный кооператив «Метеор», который входит в группу «Ашатли». Важный момент - компания участвует в нацпроекте по повышению производительности труда. На фермерском хозяйстве Сыромятниковой А.С. подняли вопросы региональной поддержки местных сельхозпроизводителей.



Красной нитью через всю поездку прошла тема предстоящих выборов губернатора Пермского края. Уинский округ традиционно всегда занимал одно из лидирующих мест по явке.

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