В Прикамье зафиксировано 72 случая коронавируса

12:48 | 30.07.2020

На 30 июля за сутки в регионе, по официальным данным, выявлено 72 случая коронавируса, общее количество инфицированных достигло 5794.



Выписаны 15 человек, всего выздоровели 4226 прикамцев. Пять человек умерли: четверо от COVID-19, один по другим причинам.



В России за сутки подтверждено 5509 случаев, всего с начала пандемии – 834 499.

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