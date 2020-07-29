 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

12:27 | 30.07.2020

Пермский край поделился с регионами России успехами в реализации дорожного нацпроекта

Пермский край стал регионом - примером успешной реализации нацпроектов, особенно в части взаимодействия с муниципалитетами. Примерами таких проектов и планами их тиражирования власти Прикамья поделились в рамках всероссийского вебинара «Вклад муниципальных образований в реализацию национальных и региональных проектов». В нем приняли участие более 100 муниципалитетов России из разных регионов страны.

В частности, речь шла о реализации в регионе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), инициированного президентом Владимиром Путиным. В Пермском крае он охватывает 4 муниципалитета – Пермь, Пермский район, Краснокамский и Добрянский городские округа. Ими по нацпроекту осваиваются более 50% всех выделенных денежных средств. Муниципалитеты стараются соответствовать высоким стандартам, которые задаются руководством края: участвуют в реализации национальных и региональных проектов на всех стадиях – от планирования до приемки, их представители входят в состав проектных комитетов и рабочих групп по созданию региональной дорожной сети и поддержанию ее в надлежащем состоянии.

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что высокие результаты исполнения «дорожной» части нацпроекта позволили региону первым в стране получить по нацпроекту 42 новых современных автобуса марки ЛиАЗ-5292. Они уже работают на трех протяженных городских маршрутах: №1, 4 и 32. Перевозчик смог приобрести их при поддержке федерального бюджета в виде субсидии.

Реализацию нацпроекта БКАД в Прикамье высоко оценил министр транспорта РФ Евгений Дитрих во время визита в Пермский край: он подчеркнул, что здесь по нацпроекту развивается как инфраструктура, так и обновление подвижного состава общественного транспорта.

Еще одна из успешных практик, которой Пермский край поделился с регионами, – портал «Управляем вместе». Сегодня это пример оперативной работы с муниципалитетами и жителями региона. На портале каждый житель может высказать свои предложения и замечания. Все они собираются в общую базу, затем производится оценка реализации каждого предложения совместно с муниципалитетами, и конечный итог выкладывается на портал в виде плана по дальнейшим действиям в ближайшие три года. Эти планы впоследствии учитываются в программе дорожных ремонтов и благоустройства.

Внедрение в Перми интеллектуальной транспортной системы управления дорожным движением – еще один успешный кейс Пермского края. Система работает уже около 10 лет, в настоящее время к ней подключено порядка 40% светофорных объектов. Работа муниципалитета по разработке сценарных планов проводится совместно с региональным Центром безопасности дорожного движения на основании данных моделирования и прогнозирования дорожной ситуации. В будущем планируется подключить к системе до 75% светофоров. Это обеспечит высокую управляемость дорожной сети агломерации, сократит количество задержек транспорта в пути, нивелирует пробки. Подобную практику планируется тиражировать на Березники, Соликамск, Чайковский и другие территории.

Еще одна успешная практика, реализуемая в Перми, – онлайн-управление движением общественного транспорта. Каждый автобус здесь оснащен аппаратурой ГЛОНАСС и камерой видеонаблюдения. Общегородской центр управления дорожного движения контролирует качество исполнения транспортной работы перевозчиками: фиксируется маршрут автобуса, отставание или опережение графика. Эти данные отображаются также в публичном сервисе Яндекс.Карты (раздел «Транспорт»). Каждый житель на экране компьютера или мобильного устройства может видеть, где сейчас едет его автобус и когда он прибудет на остановку. В ближайшие полгода эту практику тоже планируется тиражировать на остальные муниципалитеты Пермского края.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

13:07 | 30.07.2020
Почти половина заболевших коронавирусом в Прикамье младше 45 лет

13:03 | 30.07.2020
В Свердловской области возобновляется вакцинация населения

12:53 | 30.07.2020
Игорь Сапко с рабочим визитом посетил Уинский муниципальный округ

12:52 | 30.07.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области снижается

12:48 | 30.07.2020
В Прикамье зафиксировано 72 случая коронавируса

12:45 | 30.07.2020
Скончались еще 13 свердловчан с коронавирусом

12:42 | 30.07.2020
Уральские врачи вылечили еще 740 пациентов с Covid-19

12:39 | 30.07.2020
В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 144 человека

12:35 | 30.07.2020
Пермских десантников призывают отметить свой профессиональный праздник дома

12:32 | 30.07.2020
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 215 человек

12:30 | 30.07.2020
В России выявили еще 5 509 случаев Covid-19

12:27 | 30.07.2020
Пермский край поделился с регионами России успехами в реализации дорожного нацпроекта

12:26 | 30.07.2020
«Вы что, хотите как в Америке?»: активист почти год добивается обжалования запрета на проведение протестной акции в Екатеринбурге

12:23 | 30.07.2020
В Екатеринбурге за взяточничество осужден бывший полицейский

12:00 | 30.07.2020
Власти Нижнего Тагила закупят трамваи на 112 миллионов рублей

11:34 | 30.07.2020
Александр Высокинский отстранил от должности своего зама по социальной политике

11:27 | 30.07.2020
В ДТП под Екатеринбургом пострадал человек

11:10 | 30.07.2020
В центре Екатеринбурга молодой человек упал с крыши здания

10:54 | 30.07.2020
В Екатеринбурге после карантина возобновляет работу музей В. С. Высоцкого

10:28 | 30.07.2020
В Нижнем Тагиле мужчина ушел из больницы и пропал

10:20 | 30.07.2020
В Екатеринбурге заметили «фургаломобиль»

09:36 | 30.07.2020
В свердловском поселке произошел пожар площадью 112 квадратных метров

09:13 | 30.07.2020
Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области

29.07.2020

21:45 | 29.07.2020
В Екатеринбурге пьяный водитель заявил об угоне, чтобы вернуть машину со штрафстоянки

21:21 | 29.07.2020
В первом туре РПЛ «Урал» сыграет с «Динамо»

21:05 | 29.07.2020
Более половины пострадавших от наводнения в Нижних Сергах получили выплаты

20:00 | 29.07.2020
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в стрельбе на улице Машинной

19:47 | 29.07.2020
Дети, обучавшиеся Среднеуральском женском монастыре, смогут посещать Свято-Симеоновскую гимназию

19:33 | 29.07.2020
В Каменске-Уральском прокуратура ликвидировала свалку из 237 тонн мусора

19:14 | 29.07.2020
В Свердловской области проведено 11443 исследований проб на коронавирус

19:13 | 29.07.2020
ЕМУП «Гортранс» и операторы связи заключили перемирие

18:51 | 29.07.2020
Три клиники Свердловской области вернутся к профильной работе

18:36 | 29.07.2020
В Екатеринбурге полиция проводит второй этап мероприятия «Подросток»

18:16 | 29.07.2020
В Екатеринбурге 1 сентября не состоятся линейки

17:58 | 29.07.2020
Свердловский облсуд разрешил экс-депутату Кагилеву занимать должности на госслужбе

17:35 | 29.07.2020
2 августа фонтаны Перми будут отключены из-за плановой профилактики

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Июль      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 