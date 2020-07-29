Пермский край поделился с регионами России успехами в реализации дорожного нацпроекта

12:27 | 30.07.2020

Пермский край стал регионом - примером успешной реализации нацпроектов, особенно в части взаимодействия с муниципалитетами. Примерами таких проектов и планами их тиражирования власти Прикамья поделились в рамках всероссийского вебинара «Вклад муниципальных образований в реализацию национальных и региональных проектов». В нем приняли участие более 100 муниципалитетов России из разных регионов страны.



В частности, речь шла о реализации в регионе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), инициированного президентом Владимиром Путиным. В Пермском крае он охватывает 4 муниципалитета – Пермь, Пермский район, Краснокамский и Добрянский городские округа. Ими по нацпроекту осваиваются более 50% всех выделенных денежных средств. Муниципалитеты стараются соответствовать высоким стандартам, которые задаются руководством края: участвуют в реализации национальных и региональных проектов на всех стадиях – от планирования до приемки, их представители входят в состав проектных комитетов и рабочих групп по созданию региональной дорожной сети и поддержанию ее в надлежащем состоянии.



Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что высокие результаты исполнения «дорожной» части нацпроекта позволили региону первым в стране получить по нацпроекту 42 новых современных автобуса марки ЛиАЗ-5292. Они уже работают на трех протяженных городских маршрутах: №1, 4 и 32. Перевозчик смог приобрести их при поддержке федерального бюджета в виде субсидии.



Реализацию нацпроекта БКАД в Прикамье высоко оценил министр транспорта РФ Евгений Дитрих во время визита в Пермский край: он подчеркнул, что здесь по нацпроекту развивается как инфраструктура, так и обновление подвижного состава общественного транспорта.



Еще одна из успешных практик, которой Пермский край поделился с регионами, – портал «Управляем вместе». Сегодня это пример оперативной работы с муниципалитетами и жителями региона. На портале каждый житель может высказать свои предложения и замечания. Все они собираются в общую базу, затем производится оценка реализации каждого предложения совместно с муниципалитетами, и конечный итог выкладывается на портал в виде плана по дальнейшим действиям в ближайшие три года. Эти планы впоследствии учитываются в программе дорожных ремонтов и благоустройства.



Внедрение в Перми интеллектуальной транспортной системы управления дорожным движением – еще один успешный кейс Пермского края. Система работает уже около 10 лет, в настоящее время к ней подключено порядка 40% светофорных объектов. Работа муниципалитета по разработке сценарных планов проводится совместно с региональным Центром безопасности дорожного движения на основании данных моделирования и прогнозирования дорожной ситуации. В будущем планируется подключить к системе до 75% светофоров. Это обеспечит высокую управляемость дорожной сети агломерации, сократит количество задержек транспорта в пути, нивелирует пробки. Подобную практику планируется тиражировать на Березники, Соликамск, Чайковский и другие территории.



Еще одна успешная практика, реализуемая в Перми, – онлайн-управление движением общественного транспорта. Каждый автобус здесь оснащен аппаратурой ГЛОНАСС и камерой видеонаблюдения. Общегородской центр управления дорожного движения контролирует качество исполнения транспортной работы перевозчиками: фиксируется маршрут автобуса, отставание или опережение графика. Эти данные отображаются также в публичном сервисе Яндекс.Карты (раздел «Транспорт»). Каждый житель на экране компьютера или мобильного устройства может видеть, где сейчас едет его автобус и когда он прибудет на остановку. В ближайшие полгода эту практику тоже планируется тиражировать на остальные муниципалитеты Пермского края.

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