2 августа фонтаны Перми будут отключены из-за плановой профилактики

17:35 | 29.07.2020

После проведения профилактических работ 3 августа с 12:00 городские фонтаны возобновят свою работу в прежнем режиме.



Как пояснили в МКУ «Пермблагоустройство», все находящиеся на обслуживании учреждения фонтаны будут отключены на профилактику. В течение суток 2 августа они не будут работать, подача воды в них вновь начнется 3 августа в 12:00.



Также отметим, что два фонтана – в сквере Уральских добровольцев и в сквере Советской Армии – сейчас закрыты из-за ремонтных работ. В сквере Уральских добровольцев запланирован ремонт чаши. Ориентировочный срок выполнения работ и запуска фонтана – август этого года. В сквере Советской Армии продолжается капитальный ремонт, по условиям контракта подрядчик должен открыть обновленный фонтан в 2021 году.



Напомним, светомузыкальные представления на фонтанах в центре Перми временно не проводятся, они будут возобновлены после снятия ограничений, связанных с риском распространения коронавирусной инфекции.

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