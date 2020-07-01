Пермь: новости дня
16:52 | 29.07.2020
Дмитрий Махонин поручил повысить эффективность борьбы с браконьерством в Прикамье
Глава Прикамья Дмитрий Махонин обратил внимание, что незаконная охота наносит большой вред окружающей среде и влияет на исчезновение отдельных видов животных. Поэтому на территории края ежегодно вводятся квоты на добычу особей. Кроме того, служба инспекторов регулярно патрулирует охотугодья и проводит проверочные мероприятия.
За последние 4 года наблюдается положительная динамика по снижению количества правонарушений и преступлений в сфере охоты. На территории охотугодий за первое полугодие 2020 года выявлено 241 административное правонарушение. Для сравнения, за 2019 год – 391, за 2017 год – 745 административных правонарушений. Среди самых распространенных нарушений инспекторы отмечают отсутствие разрешительных документов на право охоты, непредоставление сведений о добыче, охота в закрытый сезон.
Как пояснила и.о. министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Марина Трунина, таких результатов удалось добиться благодаря совершенствованию государственного охотничьего надзора. «В марте 2020 года были созданы 2 антибраконьерские группы, с января текущего года повышены квалификационные требования к охотинспекторам, повышена заработная плата в 1,5 раза. Весь инспекторский состав оснащен современной техникой: автомобилями повышенной проходимости LADA 4x4, УАЗ, моторными лодками, видеорегистраторами, GPS-навигаторами», – комментирует Марина Трунина.
За 5 месяцев работы антибраконьерские группы осуществили 81 выезд, проверили более 120 охотников, составили 9 протоколов об административном правонарушении.
Дмитрий Махонин поручил краевому минприроды проанализировать оснащение инспекторов, в случае необходимости обеспечить их нужным оборудованием, которое повысит эффективность борьбы с правонарушениями в сфере охоты на территории края.
Отметим, в связи с открытием охоты с 1 августа будет усилено патрулирование охотугодий. Инспекторы будут следить за соблюдением правил охоты. С 1 августа открывается охота на медведя, с 15 августа – на барсука и боровую и водоплавающую дичь.
© «Вечерние ведомости»
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