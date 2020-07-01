Коронавирус выявлен у жителей 15 территорий Пермского края

15:54 | 29.07.2020

По результатам исследований за предыдущие сутки, в Пермском крае выявлен 71 новый случай заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 15 территориях региона.



Наибольшее число новых инфицированных выявлено в краевой столице (37), 8 – в Пермском районе, 7 – в Соликамском городском округе, 5 – в Березниковском городском округе. Еще по 2 заразившихся вирусом проживают в Добрянском, Кунгурском и Суксунском городских округах. По одному заболевшему выявлено в Кишерти, Большой Соснове, Чернушке, Октябрьском, Александровске, Губахе, Чайковском и Верещагино.



Всего в Пермском крае выявлено 5722 случая заболевания COVID-19. «Свободной» от коронавируса по-прежнему остается одна территория региона – Косинский муниципальный округ.

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