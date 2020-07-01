Школьники Прикамья представят Россию на Международном слете юных экологов

15:24 | 29.07.2020

Двое учащихся из Пермского края будут представлять Российскую Федерацию на Международном слете юных экологов Беларуси и России «Экология без границ». Федеральный детский эколого-биологический центр подвел итоги конкурсного отбора участников. В состав российской команды вошли ученики школы №14 города Губахи Максим Нечаев и Бардымской гимназии им. Г. Тукая Милена Мустаева.



Конкурсный отбор участников проводился с 22 июня по 23 июля. Всего в отборе приняли участие 105 школьников 7-11 классов из 24 субъектов Российской Федерации.



В рамках онлайн-собеседования участники продемонстрировали свои знания по вопросам общей экологии, по владению методиками полевых исследований по каждому направлению. В результате конкурсного отбора была сформирована команда из 35 человек по пяти направлениям: ботаника, гидробиология, орнитология, почвоведение, энтомология.



Отметим, Максим и Милена являются активными участниками краевых и всероссийских конкурсных мероприятий естественнонаучной направленности, обучаются в краевой заочной школе естественно-математических наук, действующей при краевом «Экологическом центре».

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