Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье – 1,02

13:05 | 29.07.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлен 71 новый случай заражения COVID-19: 46 человек проходят лечение в больницах, 25 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 5722. Ежесуточный прирост больных составил 1,3% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,02 (на 28 июля – 1,04).



Из 71 нового инфицированного – 24 мужчины, 46 женщин, 1 ребёнок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 17 человек, 30 человек в возрасте 45-65, 23 человека старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

© «Вечерние ведомости»