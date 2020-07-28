В Пермском крае подтвержден еще 71 случай COVID-19

12:51 | 29.07.2020

На 29 июля за сутки, по официальным данным, в Прикамье выявлен 71 случай коронавируса, всего с начала пандемии – 5722.



В России за сутки зафиксировано 5475 новых случаев, из них 671 – в Москве. Общее количество заболевших в стране достигло 828 990.

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