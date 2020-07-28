В Пермском крае решат судьбу объектов незавершенного строительства

12:02 | 29.07.2020

По поручению врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в регионе создана межведомственная комиссия, которая будет принимать решения о целесообразности дальнейшего использования объектов незавершенного строительства. Решение о создании комиссии утверждено на заседании правительства Пермского края.



Их смогут достроить в соответствии с первоначальным назначением или перепрофилировать в другое учреждение. Под учет попадут все недостроенные объекты, на реализацию которых были направлены бюджетные средства.



Таких объектов в крае более 2000. К объектам незавершенного строительства относятся в том числе проекты, которые были заморожены до начала строительных работ. Цель работы межведомственной комиссии - сократить количество таких объектов в крае.



Руководить работой комиссии будет министерство строительства Пермского края, в состав комиссии вошли представители министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края и других исполнительных органов государственной власти Пермского края, которые имеют на балансе объекты незавершенного строительства.

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