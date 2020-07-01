Пермь: новости дня
18:20 | 28.07.2020
Коронавирус выявлен у жителей 9 территорий Пермского края
Наибольшее число новых инфицированных выявлено в краевой столице (46), 8 - в Пермском районе, 7 - в Чернушке, еще по 4 инфицированных в Бардымском округе и Краснокамске, по одному заболевшему выявлено в Березовском округе, Добрянке, Нытве и Суксуне.
В общей сложности в Пермском крае выявлен 5651 случай заболевания COVID-19. «Свободной» от коронавируса остается одна территория региона - Косинский округ.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
21:17 | 28.07.2020
Из-за пожаров в ХМАО в Екатеринбурге появился смог
20:50 | 28.07.2020
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о покушении на убийство
18:34 | 28.07.2020
В Свердловской области на реке Чусовой прошло массовое крещение
18:20 | 28.07.2020
Коронавирус выявлен у жителей 9 территорий Пермского края
18:16 | 28.07.2020
Дмитрий Махонин отчитал глав территорий за нарушение сроков благоустройства общественных пространств
18:00 | 28.07.2020
Контролировать ношение масок в Екатеринбурге может начать Росгвардия
17:44 | 28.07.2020
С 1 августа пенсии увеличатся более чем у 172 тысяч жителей Прикамья
17:37 | 28.07.2020
Прикамские дольщики смогут узнать, когда ждать решения по их домам
17:20 | 28.07.2020
Куйвашев пояснил, почему не может открыть ТРЦ на Среднем Урале
16:54 | 28.07.2020
Прокуратура Байкаловского района добилась восстановления прав уволенного работника
16:38 | 28.07.2020
В Екатеринбурге отменили марафон «Европа – Азия»
16:06 | 28.07.2020
В Екатеринбурге сотрудники УФСБ по ЦВО задержали наркобарыгу в погонах
15:41 | 28.07.2020
В Москве задержали женщину, которая читала стихи у памятника Пушкину
15:33 | 28.07.2020
Под Невьянском в ДТП погиб водитель Ford
15:10 | 28.07.2020
Сотрудники свердловского ГУФСИН задержали мать-алиментщицу
14:49 | 28.07.2020
Екатеринбуржцев призывают носить головные уборы
14:26 | 28.07.2020
В Екатеринбурге откроется музей Бориса Ельцина
13:45 | 28.07.2020
Работы на Макаровском мосту в Екатеринбурге возобновят в августе
13:26 | 28.07.2020
Свердловские осужденные изготовят защитные комбинезоны и халаты
13:20 | 28.07.2020
Пермский «ЭнергосбыТ Плюс» в период пандемии списал жителям Прикамья почти 22 млн рублей пени
13:04 | 28.07.2020
В Екатеринбурге перекроют улицу Красных командиров
12:55 | 28.07.2020
Среди заболевших коронавирусом в Прикамье 38% - жители старше 65 лет
12:48 | 28.07.2020
Весь август в Перми будет работать автокинотеатр под открытым небом
12:45 | 28.07.2020
В столице Урала коронавирусом заразились еще 180 человек
12:43 | 28.07.2020
Число выписавшихся из больниц свердловчан с COVID-19 превысило 15 тысяч
12:39 | 28.07.2020
От коронавируса на Среднем Урале скончались три человека
12:38 | 28.07.2020
В Прикамье выявлено 73 случая коронавируса