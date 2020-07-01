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18:20 | 28.07.2020

Коронавирус выявлен у жителей 9 территорий Пермского края

По результатам исследований за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 73 новых случая заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 9 территориях региона.

Наибольшее число новых инфицированных выявлено в краевой столице (46), 8 - в Пермском районе, 7 - в Чернушке, еще по 4 инфицированных в Бардымском округе и Краснокамске, по одному заболевшему выявлено в Березовском округе, Добрянке, Нытве и Суксуне.

В общей сложности в Пермском крае выявлен 5651 случай заболевания COVID-19. «Свободной» от коронавируса остается одна территория региона - Косинский округ.

© «Вечерние ведомости»

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