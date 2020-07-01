В девяти территориях Прикамья введен режим ограничения пребывания граждан в лесах

17:50 | 28.07.2020

С 27 по 30 июля в связи с увеличением пожарной опасности ограничено посещение жителями лесных массивов на территориях Березниковского, Красновишерского, Горнозаводского, Кизеловского, Чердынского, Соликамского, Чусовского городских округов, а также Гайнского и Косинского муниципальных округов. Запрет не распространяется на сквозной проезд по дорогам общего пользования.



В лесах не разрешается проводить какие-либо работы, кроме осуществления мер противопожарного обустройства, патрулирования, тушения лесных пожаров.



Как сообщают в минприроды Пермского края, по границам территорий силами лесничеств будут установлены предупредительные аншлаги с указанием информации о введении соответствующего ограничения и периода его действия, шлагбаумы при въезде в лес.



Информацию о лесных пожарах можно сообщить круглосуточно в Региональную диспетчерскую службу по телефонам 8 (342) 241-08-52, 234-94-44, а также по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 и в мобильном приложении «Берегите лес».

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