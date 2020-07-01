С 1 августа пенсии увеличатся более чем у 172 тысяч жителей Прикамья

17:44 | 28.07.2020

Традиционный перерасчёт страховых пенсий коснётся тех, кто, выйдя на заслуженный отдых, продолжил свою трудовую деятельность. Перерасчёт, как и прежде, будет осуществлён в беззаявительном порядке.



По состоянию на 1 июля 2020 года в Пермском крае 739,7 тыс. получателей страховых пенсий, из них 140,7 (19%) тыс. пенсионеров работают. С 1 августа 2020 года увеличение пенсии коснется 172,2 тыс. человек, которые работают или уже оставили работу и имеют неучтенные пенсионные коэффициенты.



В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от такого перерасчёта носит сугубо индивидуальный характер.



В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» при перерасчете страховых пенсий учитываются пенсионные коэффициенты (баллы) за работу в 2019 году. При этом максимальное значение индивидуального пенсионного коэффициента за каждый календарный год при перерасчете страховой пенсии учитывается в размере не более трех баллов. Как правило, такое количество баллов можно приобрести, если пенсионер в течение года получал заработную плату не менее 20 тыс. руб. в месяц.

На сегодняшний день стоимость одного пенсионного коэффициента равна 93 руб. При этом максимальная прибавка для пенсионеров варьируется от 214,23 руб. до 279 руб.



В августе 2019 года максимальная прибавка к пенсии работающих пенсионеров в Прикамье составляла 261,72 руб. Повышение тогда коснулось 187 тыс. работающих пенсионеров.

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