Прикамские дольщики смогут узнать, когда ждать решения по их домам

17:37 | 28.07.2020

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин получил от Федерального фонда дольщиков документ, содержащий сроки проведения Наблюдательного совета по каждому долгострою в Прикамье, где застройщик признан банкротом. На Наблюдательном совете определят способ восстановления прав дольщиков: достройка или выплата компенсаций. Получение документа стало итогом встречи Дмитрия Махонина с гендиректором Федерального фонда защиты прав дольщиков Константином Тимофеевым на прошлой неделе.



«Очень важно, что мы получили график, - подчеркнул врио губернатора. – Теперь дольщики точно будут знать, когда им ждать решений Фонда, им больше не придется находиться в неведении и строить догадки. Поручил минстрою довести эту информацию до актива каждого из домов. Восстановление прав дольщиков – значимый вопрос для региона». Как отметил Дмитрий Махонин, ключевую роль в восстановлении прав дольщиков играет Федеральный фонд, однако краевые власти делают всё, что от них зависит, чтобы ускорить принятие решений фондом.



График включает 29 проблемных объектов со сроками принятия решения до конца 2020 года. Так, Фонд планирует рассмотреть вопрос о достройке домов ЖСК «Триумф. Квартал 2» (ул. Карпинского, 112а, ул. Норильская, 2а) или выплате компенсаций в ноябре текущего года.



Также в рамках встречи с ДОМ. РФ врио губернатора Прикамья предложил руководству Фонда помощь региона для оперативного проведения обязательных процедур по достройке домов: обследования, проектирования, прохождения госэкспертизы проекта. Такие мероприятия занимают от 6 до 8 месяцев и должны проводиться после того, как Федеральный фонд примет решение о достройке объекта, а ЖСК передаст права на объект региональному фонду. Однако список домов, которые целесообразнее достроить, региональным минстроем уже сформирован. Дмитрий Махонин предложил уже сейчас начать обследование этих объектов, разработку проектов достройки и направлять их на госэкспертизу. Курировать и финансировать эти мероприятия может «Пермское агентство ипотечного жилищного кредитования», а Федеральный фонд впоследствии сможет компенсировать затраты ПАИЖК. Константин Тимофеев согласился с этим предложением, и ПАИЖК сейчас готовится к проведению работ.



Ранее Пермский край заключил с Федеральным фондом соглашение о софинансировании мероприятий по восстановлению прав дольщиков 36 домов. В графике Наблюдательного совета имеются и другие дома – все проблемные объекты, застройщики которых не признаны банкротами. Заключение соглашения – это один из обязательных формальных этапов для достройки объектов или выплаты компенсаций дольщикам, напомнил министр строительства Андрей Колмогоров, и вопрос заключения второго соглашения в отношении домов, не вошедших в первое, сейчас прорабатывается: «Но для края все проблемные дома региона равны, восстановление прав всех дольщиков важно. Работа ведется по каждому объекту. Такой же позиции придерживается Федеральный фонд, поэтому мы получили график принятия решений по всем объектам, а не только тем, которые вошли в первое соглашение о софинансировании».



Напомним, на прошлой неделе краевое правительство утвердило дополнительные региональные меры для достройки проблемных объектов, застройщики которых не признаны банкротами. Такая поддержка предполагает выдачу займа на достройку либо покупку свободных помещений в проблемном объекте на сумму, необходимую для завершения строительства.

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