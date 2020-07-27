Среди заболевших коронавирусом в Прикамье 38% - жители старше 65 лет

12:55 | 28.07.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 73 новых случая заражения COVID-19: 46 человек проходят лечение в больницах, 27 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 5651. Ежесуточный прирост больных составил 1,3% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,04 (на 27 июля – 0,98).



Из 73 новых инфицированных – 34 мужчины, 38 женщин, 1 ребёнок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 8 человек, 36 человек в возрасте 45-65, 28 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.



За прошедшие сутки также зафиксирован 1 летальный исход: пациент умер от COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 136 летальных исходов от COVID-19. Еще 89 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

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