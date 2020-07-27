Весь август в Перми будет работать автокинотеатр под открытым небом

12:48 | 28.07.2020

С 31 июля по 12 сентября каждую пятницу, субботу и воскресенье на парковке перед ТРК «СпешиLOVE» (ул. Спешилова, 114) будут проходить бесплатные кинопоказы и концерты под открытым небом в рамках проекта «Спеши в кино».



С 31 июля по 12 сентября для жителей и гостей Перми открывается развлекательная площадка «Спеши в кино», где можно будет бесплатно посмотреть кино или концертную программу из своего автомобиля. Показы фильмов будут проходить каждую пятницу и воскресенье в 20:00, а по субботам в 20:00 зрителей ждут яркие избранные концертные программы.



Программа кинопоказов в эту пятницу – 31 июля в 20:00 – откроет фильм «Война Токов» (2017 год, режиссёр Альфонсо Гомез-Рейон). Действие истории происходит в конце XIX века, когда в США разворачивается ожесточенная промышленная война, война токов. Потребность в электричестве среди граждан растёт, поэтому начинается битва за поставку энергии. Эдисон и Вестингауз работают в двух конкурирующих компаниях, одна из которых продвигает постоянный ток, а вторая — переменный.



В субботу 1 августа в 20:00 Пермский академический Театр-Театр представит свою концертную программу с яркими фрагментами из знаменитых спектаклей театра. В этот вечер зрителей ждут композиции из мюзиклов «Винил» и «Jesus Christ Superstar», «Алые паруса», спектакля «Географ глобус пропил» и концерта «Двое в городе» в исполнении ведущих артистов театра.



В воскресенье 2 августа в 20:00 гостей приглашают на показ советского кинофильма «Асса» (1987 год, режиссёр Сергей Соловьёв). «Асса» – первая часть трилогии режиссера Сергея Соловьева, которая сразу обрела популярность у молодежной аудитории. Созданная в революционное время перемен и общественных манифестаций картина проникнута романтическим пафосом и абсурдом существования людей в вырождающейся социалистической системе. В работе над лентой приняли участие популярные рок-музыканты Виктор Цой, Борис Гребенщиков. Фильм прославился не только захватывающим сюжетом, но и прекрасно подобранной музыкой.



Кинопоказы будут проходить каждые выходные до 12 сентября. В программе – известные советские фильмы, детское и семейное кино, а также русские киноновинки. Так, в августе зрителей ждут ленты «Курьер» (1986 год, режиссер Карен Шахназаров), «Мэри Поппинс, до свиданья» (1984 год, режиссёр Леонид Квинихидзе), «Маленькая Мисс Дулитл» (2018 год, режиссер Йоахим Масаннек), «Танки» (2018 год, режиссёр Ким Дружинин), «Домовой» (2019 год, режиссёр Евгений Бедарев), «Лед-2» (2020 год, режиссёр Жора Крыжовников), «Холоп» (2019 год, режиссёр Клим Шипенко) и другие. В субботней концертной программе примут участие Пермский академический театр оперы и балета им. П.И Чайковского, Пермский академический театр драмы Театр-Театр, Пермская краевая филармония, Пермский Губернский оркестр и другие.



На площадке будет организована фуд-зона от Petruccio, Chicken и CoffeeToffee. Партнеры проекта – VERRA, Toyota, «Ашан», торгово-развлекательный комплекс «СпешиLove», «Лайтмастер». Информационный партнер - радиостанция «Ретро FM». Организатор события: ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры» при поддержке министерства культуры Пермского края.



Чтобы обеспечить комфортный и безопасный просмотр для каждого из участников, количество мест в автокинотеатре строго ограничено – площадка рассчитана на 250 машин, поэтому гостям рекомендуется приезжать чуть заранее, чтобы не попасть в пробку и гарантированно разместиться на месте. Въезд на площадку осуществляется только из легковых автомобилей, при этом автомобили с высокой посадкой будут размещаться по периметру площадки в соответствии с требованиями регулировщиков.



Во время кинопросмотра необходимо соблюдать меры безопасности и правила проведения мероприятия:



1. Во время проведения мероприятия зрители должны находиться в автомобиле: не более 2-х пассажиров в одном автомобиле, за исключением членов одной семьи;



2. Автомобили должны быть припаркованы на расстоянии не менее 2-х метров друг от друга в соответствии со схемой площадки и указаниями организаторов мероприятия;



3. Во время проведения мероприятия запрещено покидать автомобиль. Выходить из автомобиля можно только в случае возникновения медицинских проблем или крайней необходимости. Независимо от автомобиля, посетитель обязан соблюдать указанные требования и при возможности сразу же вернуться в свой автомобиль;



4. Во время проведения мероприятия запрещено курить, употреблять спиртные напитки;



5. Во время проведения мероприятия у автомобилей должны быть выключены фары, заглушены двигатели (включать зажигание можно в случаях крайней необходимости и на короткое время);



6. В случае необходимости зрители мероприятия могут открывать окна автомобиля при соблюдении масочного режима;



7. Запрещен пронос на территорию проведения мероприятия холодного, огнестрельного, травмирующего и других видов оружия, любых острых и взрывоопасных предметов;



8. Запрещено оказание платных услуг, а также торговля товарами;



9. Запрещена политическая агитация;



10. При возникновении чрезвычайной ситуации посетитель обязан самостоятельно покинуть место проведения мероприятия через ближайший свободный выход, либо в соответствии с указаниями организаторов мероприятия;



11. От участия в мероприятии рекомендуется отказаться лицам старше 65 лет и лицам, находящимся в группе риска.



Напомним, первый показ в автомобильном кинотеатре на парковке перед ТРК «СпешиLOVE» состоялся 22 июня этого года. Тогда в рамках Всероссийской акции «Великое кино великой страны» зрителям представили знаменитый фильм режиссера Сергея Бондарчука «Судьба человека», снятый по одноимённому рассказу Михаила Шолохова. Показ прошел при высокой наполненности автокинотеатра: 210 машин и 422 зрителя. Получив множество положительных отзывов о событии, организаторы приняли решение сделать автопоказы регулярными.

© «Вечерние ведомости»