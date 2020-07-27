В Прикамье выявлено 73 случая коронавируса

12:38 | 28.07.2020

На 28 июля за сутки в регионе, по официальным данным, подтверждено 73 случая COVID-19, всего их стало 5651.



За сутки выписаны из больниц 15 человек, всего выздоровели 4158 прикамцев. Один человек умер – причиной смерти стал коронавирус.



В России за сутки зафиксировано 5395 случаев COVID-19, общее количество заболевших достигло 823 515.

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