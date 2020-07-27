Пермь: новости дня
12:30 | 28.07.2020
Дмитрий Махонин: «Мы должны собрать волю в кулак и достроить зоопарк»
По словам ведущего инженера генподрядчика строительства объекта АО «РЖДстрой» Сергея Кокорова, сегодня на объекте работает 70 человек. Они заняты устройством инженерных сетей в зонах африканской саванны, полярного мира и хоздвора. При этом АО «РЖДстрой» направлено письмо о возможности продолжить работы на пяти объектах первого этапа I очереди (вольеры «Олени, лоси, рыси, тигры», «Лев, гиены», «Птичник», «Медведь бурый», система водоподготовки бассейна).
Всего на территории будущего зоопарка возведено 44 объекта I очереди зоопарка. Из них эксперты уже проверили 31. По информации экспертной организации ООО «Инвента», 9 зданий находятся в аварийном состоянии. Состояние 22 объектов оценивается как работоспособное или ограниченно работоспособное.
Дмитрий Махонин обозначил первостепенную задачу: «До конца недели необходимо принять предварительные технические решения по способам устранения замечаний на объектах с нарушениями. Со стороны минстроя буду ждать доклад об ответственности сторон. Кто виновен в произошедшем здесь бардаке, выясняют правоохранительные органы. А мы должны двигаться дальше, нужно собрать всю волю в кулак и достроить зоопарк».
Сейчас ведется расследование в рамках уголовного дела. Кроме того, УКС Пермского края в судебном порядке взыскивает с подрядчика АО «РЖДстрой» 1,278 млрд руб. штрафных санкций и стоимости демонтажных работ на объекте.
Советник губернатора по вопросам строительства Павел Черепанов отметил, что на площадке много открытых конструкций, по которым необходимо понять, нужна ли консервация на зимний период. Решать эти вопросы необходимо уже сейчас.
Напомним, в ходе обследования 31 объекта было решено провести анализ состояния остальных 13 объектов I очереди. В связи с этим перед корректировкой проекта проектировщику потребуется провести дообследование. На основании этих данных и заключения ООО «Инвента» подрядчик должен предложить экономически обоснованные проектные решения по каждому объекту с нарушениями.
Сейчас Управление капитального строительства Пермского края готовит документы для объявления конкурсной процедуры.
На объектах, которые находятся в нормативном состоянии, работы продолжаются. Ведется устройство наружных сетей, строительство ряда объектов второго этапа I очереди (здания контактного зоопарка, сцены, вольера «Овцебык»). Во время обследования на всех объектах первого этапа I очереди работы были приостановлены. Работы по второму этапу и проведению сетей продолжались.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
14:26 | 28.07.2020
В Екатеринбурге откроется музей Бориса Ельцина
13:45 | 28.07.2020
Работы на Макаровском мосту в Екатеринбурге возобновят в августе
13:26 | 28.07.2020
Свердловские осужденные изготовят защитные комбинезоны и халаты
13:20 | 28.07.2020
Пермский «ЭнергосбыТ Плюс» в период пандемии списал жителям Прикамья почти 22 млн рублей пени
13:04 | 28.07.2020
В Екатеринбурге перекроют улицу Красных командиров
12:55 | 28.07.2020
Среди заболевших коронавирусом в Прикамье 38% - жители старше 65 лет
12:48 | 28.07.2020
Весь август в Перми будет работать автокинотеатр под открытым небом
12:45 | 28.07.2020
В столице Урала коронавирусом заразились еще 180 человек
12:43 | 28.07.2020
Число выписавшихся из больниц свердловчан с COVID-19 превысило 15 тысяч
12:39 | 28.07.2020
От коронавируса на Среднем Урале скончались три человека
12:38 | 28.07.2020
В Прикамье выявлено 73 случая коронавируса
12:37 | 28.07.2020
В России выявлено еще 5 395 случаев коронавируса
12:33 | 28.07.2020
Еще 209 свердловчан заразились коронавирусом
12:30 | 28.07.2020
Дмитрий Махонин: «Мы должны собрать волю в кулак и достроить зоопарк»
12:25 | 28.07.2020
Учебный год в Пермском крае планируют начать в традиционном формате
12:20 | 28.07.2020
Запах гари в Екатеринбурге будет ощущаться до конца недели
12:02 | 28.07.2020
В Каменске-Уральском пропал 38-летний мужчина
11:41 | 28.07.2020
Улицу Авангардную в Екатеринбурге перекроют на месяц
11:23 | 28.07.2020
Из Екатеринбурга в Минеральные воды авиарейсы сделают ежедневными
11:00 | 28.07.2020
В Талице ветеран боевых действий зарезал сожительницу отца
10:38 | 28.07.2020
Уралтрансмаш сделает 24 трамвая для Омска
10:15 | 28.07.2020
На трассе Пермь – Екатеринбург произошло смертельное ДТП
09:57 | 28.07.2020
В Кольцово задержали пьяного пассажира, пристававшего к людям
09:34 | 28.07.2020
На Среднем Урале остается один муниципалитет, где нет случаев COVID-19
22:49 | 27.07.2020
32-летняя жительница Свердловской области родила двенадцатого ребенка
22:46 | 27.07.2020
В Свердловской области ищут 66-летнего мужчину
22:09 | 27.07.2020
В аэропорт Кольцово поступило сообщение о минировании самолета
21:43 | 27.07.2020
В Свердловской области пропал подросток
20:52 | 27.07.2020
В Первоуральске женщина перевела мошенникам более 1 млн рублей
20:44 | 27.07.2020
В Полевском телефонные шутники «заминировали» 20-ти подъездный жилой дом
20:38 | 27.07.2020
В Екатеринбурге будут судить мужчину, обвиняемого в незаконном обороте немаркированного алкоголя
19:43 | 27.07.2020
Более 906 исследований на коронавирус проведено в Свердловской области