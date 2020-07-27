Дмитрий Махонин: «Мы должны собрать волю в кулак и достроить зоопарк»

12:30 | 28.07.2020

27 июля врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин проинспектировал ход работ на строительной площадке зоопарка в Индустриальном районе Перми.



По словам ведущего инженера генподрядчика строительства объекта АО «РЖДстрой» Сергея Кокорова, сегодня на объекте работает 70 человек. Они заняты устройством инженерных сетей в зонах африканской саванны, полярного мира и хоздвора. При этом АО «РЖДстрой» направлено письмо о возможности продолжить работы на пяти объектах первого этапа I очереди (вольеры «Олени, лоси, рыси, тигры», «Лев, гиены», «Птичник», «Медведь бурый», система водоподготовки бассейна).



Всего на территории будущего зоопарка возведено 44 объекта I очереди зоопарка. Из них эксперты уже проверили 31. По информации экспертной организации ООО «Инвента», 9 зданий находятся в аварийном состоянии. Состояние 22 объектов оценивается как работоспособное или ограниченно работоспособное.



Дмитрий Махонин обозначил первостепенную задачу: «До конца недели необходимо принять предварительные технические решения по способам устранения замечаний на объектах с нарушениями. Со стороны минстроя буду ждать доклад об ответственности сторон. Кто виновен в произошедшем здесь бардаке, выясняют правоохранительные органы. А мы должны двигаться дальше, нужно собрать всю волю в кулак и достроить зоопарк».



Сейчас ведется расследование в рамках уголовного дела. Кроме того, УКС Пермского края в судебном порядке взыскивает с подрядчика АО «РЖДстрой» 1,278 млрд руб. штрафных санкций и стоимости демонтажных работ на объекте.



Советник губернатора по вопросам строительства Павел Черепанов отметил, что на площадке много открытых конструкций, по которым необходимо понять, нужна ли консервация на зимний период. Решать эти вопросы необходимо уже сейчас.



Напомним, в ходе обследования 31 объекта было решено провести анализ состояния остальных 13 объектов I очереди. В связи с этим перед корректировкой проекта проектировщику потребуется провести дообследование. На основании этих данных и заключения ООО «Инвента» подрядчик должен предложить экономически обоснованные проектные решения по каждому объекту с нарушениями.



Сейчас Управление капитального строительства Пермского края готовит документы для объявления конкурсной процедуры.



На объектах, которые находятся в нормативном состоянии, работы продолжаются. Ведется устройство наружных сетей, строительство ряда объектов второго этапа I очереди (здания контактного зоопарка, сцены, вольера «Овцебык»). Во время обследования на всех объектах первого этапа I очереди работы были приостановлены. Работы по второму этапу и проведению сетей продолжались.

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