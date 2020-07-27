Учебный год в Пермском крае планируют начать в традиционном формате

12:25 | 28.07.2020

В Прикамье готовятся начать учебный год в традиционном формате. Об этом заявила министр образования и науки Раиса Кассина в ходе онлайн-брифинга.



Все образовательные организации (от детских садов до университетов) должны будут обеспечить противоэпидемические меры: регулярная обработка помещений, с целью минимизации контактов ребят из параллельных классов и групп будут смещены перемены в том случае, где это будет возможно, проветривание помещений и другое. Также в условиях распространения коронавирусной инфекции продолжится запрет на проведение массовых мероприятий, все ребята будут проходить утренний фильтр с измерением температуры.



«Все должны быть готовы к очному образованию. Дистанционный формат работы мы рассматриваем только в самом крайнем случае во имя здоровья и безопасности наших детей. Например, в период сезонного гриппа. Поэтому призываю всех покупать ранцы и тетради», – отмечает Раиса Кассина.



Малообеспеченные семьи получат финансовую поддержку из регионального бюджета на приобретение школьной формы. Для получения средств родителям необходимо обратиться с заявлением в школу.



Кроме того, в июле социальные службы Пермского края начали принимать заявления от малоимущих семей на предоставление материальной помощи для приобретения школьных товаров к началу учебного года. Размер материальной помощи составит 5 тысяч рублей на одного ребенка и 2200 рублей для ребенка из многодетных малоимущих семей.



Отметим, на сегодняшний день перед началом учебного года во всех образовательных учреждениях региона проводятся косметический ремонт и санитарно-гигиенические мероприятия, обеспечиваются меры антитеррористической и противопожарной безопасности. Почти 50% учреждений принято надзорными органами, приемку остальных планируется завершить до середины августа.

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