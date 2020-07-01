Вход в Пермский зоопарк для многодетных семей стал бесплатным

17:05 | 27.07.2020

Ранее такой возможностью многодетные семьи могли воспользоваться один день в месяц. Сейчас право бесплатного посещения для этой категории жителей стало постоянным. Для безопасности посетителей в зоопарке соблюдаются все предписания Роспотребнадзора.



Как рассказали в Пермском зоопарке, ранее воспользоваться правом бесплатного входа в учреждение многодетные семьи могли один день в месяц. Нововведение вступило в силу 27 июля, теперь оно будет действовать постоянно при предъявлении соответствующего удостоверения.



Напомним, Пермский зоопарк доступен для индивидуальных посещений и экскурсионных групп до 5 человек. Для безопасности посетителей в учреждении культуры соблюдаются все предписания Роспотребнадзора.



Для прогулок вновь доступно всё пространство учреждения за исключением крытых павильонов, например, с экзотическими птицами и животными. Кафе работают навынос, летнее кафе – с соблюдением социальной дистанции 1,5 метра между столиками.



При входе для посетителей предусмотрен кожный антисептик, нанесена разметка в местах возможного скопления людей, регулярно проводится дезинфекция ручек, перил и других контактных поверхностей. В условиях распространения коронавирусной инфекции посетителей просят соблюдать меры безопасности: носить маски, держать рекомендованную дистанцию и избегать массового скопления людей.

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