Коронавирус выявлен у жителей 18 территорий Прикамья

16:34 | 27.07.2020

По результатам исследований за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 76 новых случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 18 территориях региона.



Наибольшее число новых инфицированных выявлено в краевой столице (44), 5 новых заболевших в Чайковском, по 4 инфицированных выявлено в Сивинском, Бардымском округах и Верещагино, по 2 заболевших – в Юрлинском округе и Горнозаводске, еще по 1 – в Кудымкаре, Добрянке, Ильинском, Краснокамске, Кудымкарском, и Куединском округах, Лысьве, Нытве, Осе, Октябрьском и Чернушке.



В общей сложности в Пермском крае выявлено 5578 случаев заболевания COVID-19. «Свободной» от коронавируса остается одна территория региона - Косинский округ.

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