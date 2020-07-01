В воскресенье в Перми будет запрещена продажа спиртного

16:25 | 27.07.2020

В воскресенье, 2 августа, отмечается День воздушно-десантных войск. В соответствии с постановлением краевого правительства, в этот день на территории Прикамья не допускается розничная продажа алкоголя.



Нарушение этого ограничения повлечет для должностных лиц наложение административного штрафа в размере от 3 до 4 тысяч рублей, для юридических – от 30 до 40 тысяч.

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