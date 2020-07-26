Из-за аварии в нескольких микрорайонах Перми возникли перебои с водоснабжением

15:07 | 27.07.2020

Как сообщает диспетчерская ООО «НОВОГОР-Прикамье», 27 июля произведено отключение участка магистрального водовода по адресу: ул. Куйбышева, 103 для производства аварийно-восстановительных работ.



Отключено водоснабжение домов по адресам: ул. Куйбышева, 109б, 111; ул. Маршрутная, 10, 10а, 10б, 10/1, 13, 14, 14а, 14в, 14ж, 14д, 14/2, 17, 19, 21.



Пониженное давление и перебои водоснабжения: часть Индустриального района, ограниченная улицами К. Беляева, А. Свиязева, Карпинского; в Свердловском районе - ул. Маршрутная, 1, 5, 9, 11, 11а, 15, ул. Куйбышева, 115, 115а, 115б, 115г, 117, 117а, микрорайоны Краснова, Крохалева, Октябрьский.



В связи с ремонтными работами 27 и 28 июля будет ограничено движение транспорта на перекрестке улиц Куйбышева и Коминтерна.



«НОВОГОР-Прикамье» приносит извинения за доставленные неудобства. Подвоз воды автоцистерной будет обеспечен по заявкам по тел. 2100-680.

© «Вечерние ведомости»