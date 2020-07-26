Ежесуточный прирост инфицированных в Пермском крае – 1,4%

12:48 | 27.07.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 76 новых случаев заражения COVID-19: 34 человека проходят лечение в больницах, 42 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 5578. Ежесуточный прирост больных составил 1,4% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98 (на 26 июля – 0,9).



Из 76 новых инфицированных – 27 мужчин, 42 женщины, 7 детей (2 мальчика и 5 девочек). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 17 человек, 40 человек в возрасте 45-65, 12 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.



За прошедшие сутки также зафиксировано 3 летальных исхода: 2 пациента умерли от COVID-19, 1 пациент умер по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на 27 июля зафиксировано 135 летальных исходов от COVID-19. Еще 89 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

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