В Пермском крае зафиксировано еще 76 случаев COVID-19

12:35 | 27.07.2020

На 27 июля за сутки, по официальным данным, в регионе выявлено 76 случаев коронавируса, общее количество достигло 5578.



Выписаны из больниц 13 пациентов, всего выздоровели 4143 прикамца. Три человека умерли – двое от COVID-19, один от других заболеваний.



В России за сутки подтверждено 5635 случаев коронавируса, всего с начала пандемии – 818 120.

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