Неделя в Перми будет нежаркой

12:23 | 27.07.2020

Сейчас в столице Прикамья 21 градус, солнечно. Сегодня, 27 июля, днем в Перми будет до 23°C.



Завтра ожидается около 23°C, возможны локальные ливни и грозы. В среду, 29 июля, также возможны локальные дожди и грозы, столбик термометра поднимется до 25°C. Ливневые дожди и грозы вероятны и в четверг, воздух может прогреться до 27°C. такая же температура ожидается в пятницу.

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