За выходные коронавирус выявлен у жителей 28 территорий Прикамья

12:22 | 27.07.2020

По результатам исследований за предыдущие двое суток в Пермском крае выявлено 148 новых случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 28 территориях региона.



Наибольшее число новых инфицированных выявлено в краевой столице (72), 9 новых заболевших в Березниках, по 7 заболевших в Ильинском и Пермском районе, по 6 инфицированных выявлено в Чернушке, Соликамске, еще 5 - в Кудымкаре, по 4 заболевших - в Бардымском, Кудымкарском округах, по 3 - в Кишерти и Чайковском. Еще по 2 инфицированных выявлено в Нытве, Горнозаводске и Большесосновском районе, по одному - в Юсьвинском, Юрлинском, Куединском, Частинском,Березовском районах и округах, а также в Лысьве, Чусовом, Суксуне, Уинском, Осе, Орде, Краснокамске, Гремячинске и Кизеле.



В общей сложности в Пермском крае выявлено 5502 случаев заболевания COVID-19. «Свободной» от коронавируса остается одна территория региона - Косинский округ.

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