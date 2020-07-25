В Прикамье подтверждено 73 случая коронавируса

15:58 | 26.07.2020

На 26 июля за сутки в Пермском крае, по официальным данным, выявлено 73 случая COVID-19, всего их стало 5502. Ежесуточный прирост больных – 1,3%, коэффициент распространения болезни – 0,9.



Выписаны из больниц 14 человек, всего выздоровели 4130 прикамцев. Четыре человека умерли: трое от коронавируса, один по другим причинам.



Из 73 новых заболевших 37 человек лечатся в больницах, 36 – амбулаторно на дому. Новые инфицированные – это 46 женщин, 23 мужчины и четверо детей. 24 человека младше 45, 27 человек в возрасте 45-65 лет, 18 человек старше 65.



В России за сутки зафиксировано 5765 случаев COVID-19, из них 683 – в Москве. Всего с начала пандемии в стране выявлено 812 485 случаев коронавируса.

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