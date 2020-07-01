В Прикамье восстановлена работа торговых центров без ограничения площади

19:27 | 24.07.2020

На заседании оперштаба по распространению коронавирусной инфекции под председательством врио губернатора региона Дмитрия Махонина принято решение восстановить работу торговых центров в Прикамье без ограничения площади торгового зала.



Открытие торговых центров будет проходить при строгом соблюдении санитарных норм. Отдельно решением оперштаба зафиксировано, что до нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе в них ограничена работа кинотеатров (кинозалов), зон фудкортов (включая прием и выдачу заказов), аттракционов, игровых автоматов и развлекательных услуг.



«Обращаюсь к жителям Пермского края: у нас нарушается масочный режим. Это несет под собой определенные угрозы. Поэтому как бы ни было тяжело, пожалуйста, постарайтесь нам помочь. Нам нужно приходить к нормальной жизни: открывать кафе, организовывать массовые мероприятия. Это зависит только от того, как мы будем справляться с коронавирусом», - акцентировал внимание Дмитрий Махонин и поручил минпромторгу контролировать организации и промышленные предприятия, чтобы масочный режим соблюдался.



Замминистра промышленности Владислав Тонков отметил, что решение позитивно отразится на экономической активности региона: «Речь идет о восстановлении целых экономических цепочек – работе продавцов и менеджеров торговых залов, обслуживающего персонала, арендаторов и владельцев торговых площадей. Данное послабление также поможет снизить финансовую нагрузку владельцев торговых центров по содержанию зданий», – говорит замминистра промышленности Владислав Тонков.



Напомним, владельцам ТЦ и арендаторам необходимо следить за соблюдением социального дистанцирования (1 человек на 4 кв. м), проводить санитарную обработку рук посетителей антисептиками, соблюдать масочный режим на территории ТЦ, а также обеспечить санитарную обработку всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств.



Также сняты ограничения по деятельности ярмарок, что открывает малому бизнесу возможность дополнительного сбыта продукции. Перечень мест под ярмарки будут определять органы местного самоуправления Прикамья.



«Ранее в регионе были разрешены только сельскохозяйственные ярмарки – продуктовые и садовые, которые позволили жителям края вовремя подготовиться к посадочному сезону. Теперь торговать на открытых площадках можно и непродовольственными товарами – текстильной, сувенирной и книгоиздательской продукцией, товарами для дома, школы и другими», – поясняет заместитель министра.



В Перми для участия в ярмарках достаточно подать заявку через сайт Пермского городского бизнес-инкубатора, в регионах заявиться для участия можно через органы местного самоуправления.

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