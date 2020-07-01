Пермь: новости дня
18:53 | 24.07.2020
В Пермском крае разрешили возобновить работу фитнес-центрам
Сегодня, 24 июля, на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом утвержден ряд изменений в ограничительных мерах. В частности, разрешено возобновить работу фитнес-центрам и фитнес-клубам региона без предоставления услуг бассейнов и саун, а также проводить официальные всероссийские соревнования без участия зрителей. Изменения вступят в силу 27 июля.
Врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин подчеркнул, что по уровню заболеваемости Пермский край по-прежнему держится на 76-й позиции среди регионов страны. Принимаемое решение станет своего рода мерой поддержки бизнеса. «Мы понимаем, что, во-первых, открытия фитнес-центров ждут жители региона, у нас каждый второй житель регулярно занимается спортом. Во-вторых, фитнес-отрасль дольше всех была полностью закрыта. Думаю, что для нее это станет «глотком воздуха», – отметил Дмитрий Махонин. – Возможность проведения соревнований – важное решение для профессионального спорта».
Руководитель Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев отметил, что фитнес-центры смогут возобновить работу при условии организации маршрутизации клиентов (единовременно в зале могут находиться не более пяти человек), установки тренажеров – на расстоянии не менее полутора метров, обеспечения обработки поверхностей санитайзерами каждые два часа или после каждого клиента, регулярного проветривания помещений.
Принимаемые меры восприняты представителями фитнес-индустрии с энтузиазмом. Многие из них уже подготовили залы и организацию своей работы к приему клиентов в новых условиях. «Мы посмотрели на опыт других регионов, как там организован процесс, и подготовили свои помещения по аналогии. Мы сможем сразу включиться в работу с соблюдением требований Роспотребнадзора», – поделился Сергей Шуткин, владелец фитнес-клуба «М5».
По его словам, период ограничительных мер из-за распространения коронавируса для индустрии стал очень тяжелым. «Каждый день мы ждали, когда ситуация позволит нам возобновить нашу деятельность. Сейчас нам предстоит кропотливая работа по восстановлению процесса. Мы расставили тренажеры на расстоянии в два метра друг от друга, разработали маршрутизацию клиентов, чтобы они не пересекались в зале и раздевалках, закупили антисептики и средства индивидуальной защиты для персонала», – заключил он.
Помимо этого, в Пермском крае, по предварительному согласованию с Роспотребнадзором, в августе будет возможно провести ряд спортивных турниров и соревнований. В настоящее время согласовывается проведение всероссийских спортивных мероприятий по спортивному ориентированию (13–17 августа в лесном массиве пгт Полазна), этап Кубка России по триатлону (триатлон-спринт 15–17 августа на Перми I), матчи женского ФК «Звезда-2005» чемпионата России по футболу (1, 11, 21, 26 августа на стадионе «Звезда»), матч чемпионата России по регби, Кубок губернатора Пермского края по регби (29 августа на стадионе «Звезда»), а также домашние матчи ФК «Звезда» (календарь игр уточняется, планируется два-три домашних матча в августе на стадионе «Звезда»).
Напомним, ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом по инициативе Дмитрия Махонина разрешил тренировки и занятия физкультурой на крытых спортивных сооружениях и стадионах.
© «Вечерние ведомости»
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