Режим ограничений в Прикамье будет продлен с некоторыми послаблениями

18:09 | 24.07.2020

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил продлить режим самоизоляции до 11 августа.



При этом часть ограничений будет снята. Так, смогут работать торговые центры без ограничения площади – при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических мер, но не кинотеатры, фудкорты и аттракционы. Заработают фитнес-центры – однако по-прежнему не разрешены бассейны, бани и сауны. Разрешаются всероссийские спортивные соревнования – без зрителей.



Предполагается, что эти и другие изменения будут внесены в указ об ограничительных мерах сегодня, 24 июля.

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