В выходные в Перми ряд автобусов изменит маршрут следования из-за ремонта улицы Карпинского

16:55 | 24.07.2020

В связи с выполнением работ на инженерных сетях, расположенных на участке улицы Карпинского от улицы Рязанской до улицы Советской Армии, с 25 по 27 июля некоторые автобусы поменяют маршрут следования.



Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, автобусный маршрут №4 «площадь Дружбы – микрорайон Нагорный» в направлении микрорайона Нагорный будет следовать по улицам Карпинского, Советской Армии, Мира, Космонавта Леонова, Геологов и далее по маршруту. В обратном направлении автобусы будут идти по улицам Космонавта Леонова, Мира, Советской Армии, Карпинского и далее по маршруту. Посадка и высадка пассажиров в обоих направлениях будет осуществляться на временном остановочном пункте «Школа №3» по улице Советской Армии после поворота с улицы Карпинского (только в направлении микрорайона Нагорный), а также на остановочных пунктах «улица Танкистов», «улица 9 Мая», «Дворец культуры им. Гагарина», «улица Одоевского», «улица Космонавта Леонова», «улица Беляева» и на существующих автобусных остановочных пунктах.



Автобусный маршрут №28 «проспект Декабристов – улица Милиционера Власова» в направлении от улицы Милиционера Власова будет следовать по улицам Карпинского, Рязанской, Шахтерской, проспекту Декабристов с осуществлением посадки и высадки пассажиров на временном остановочном пункте «Авиагородок» по улице Карпинского перед поворотом на улицу Рязанскую, на остановочных пунктах «театр «Ироничная компания», «улица Веры Засулич» и на существующих автобусных остановочных пунктах.



Автобусный маршрут №29 «улица Милиционера Власова – проспект Декабристов» в направлении от проспекта Декабристов будет следовать по улицам Шахтерской, Рязанской, Карпинского и далее по маршруту следования с осуществлением посадки и высадки пассажиров на остановочных пунктах «улица Веры Засулич», «театр «Ироничная компания» и на существующих автобусных остановочных пунктах.



Автобусный маршрут №47 «Мачтобаза – порт Пермь – аэропорт «Бахаревка» в направлении аэропорта «Бахаревка» будет укорочен до остановочного пункта «Микрорайон Ераничи», далее – по улице Советской Армии в направлении Мачтобазы с осуществлением посадки и высадки пассажиров на временном остановочном пункте «Школа №3» по улице Советской Армии, после поворота с улицы Карпинского и на существующих автобусных остановочных пунктах.



Автобусный маршрут №56 «станция «Пермь-2» – микрорайон Крохалева» в прямом и обратном направлениях будет следовать по улицам Карпинского, Стахановской, Мира, Качалова (обратно по Одоевского), Рязанской, Карпинского и далее по маршруту следования с осуществлением посадки и высадки пассажиров на остановочных пунктах «улица Стахановская (по улице Мира)», «улица Чайковского», «улица Советской Армии», «улица 9 Мая», «Дворец культуры им. Гагарина», «улица Одоевского», временном остановочном пункте «Авиагородок» (по улицам Рязанской и Карпинского) и на существующих автобусных остановочных пунктах.



Автобусный маршрут №59 «микрорайон Юбилейный – аэропорт «Бахаревка» – улица Милиционера Власова» в направлении аэропорта «Бахаревка» будет курсировать до конечного остановочного пункта «микрорайон Ераничи» и далее по улицам Советской Армии, Карпинского (в направлении микрорайона Юбилейный), проспекту Декабристов с осуществлением посадки и высадки пассажиров на временном остановочном пункте «Школа №3» по улице Советской Армии, после поворота с улицы Карпинского и на существующих автобусных остановочных пунктах. В направлении улицы Милиционера Власова в прямом и обратном направлениях маршрут будет следовать по улицам Карпинского, Советской Армии, Мира с осуществлением посадки и высадки пассажиров на временном остановочном пункте «Школа №3» по улице Советской Армии, после поворота с улицы Карпинского, на остановочных пунктах «улица Танкистов», «улица 9 Мая», «Дворец культуры им. Гагарина», «улица Одоевского» и на существующих остановочных пунктах.

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